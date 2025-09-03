【新華社北京9月3日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が3日、北京で盛大に開かれ、中国が独自開発した艦上機4機種（「殲−15DH」「殲−15DT」「殲−35」「殲−15T」）からなる艦上機梯隊が観閲を受けた。大型艦上戦闘機「殲−15T」はスキージャンプに加え、電磁式カタパルトでの発艦にも対応する。「殲−15DH」と「殲−15DT」は艦上電子戦機で、後者も両方式での発艦に対応可能だ。「殲−35」は新型