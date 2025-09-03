大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年9月2日(日本時間3日)ピッツバーグ・パイレーツ対ロサンゼルス・ドジャース＠PNCパーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平選手(31)が、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場、7試合ぶりとなる46号ソロを放つなど3安打2打点の活躍をみせた。 こ