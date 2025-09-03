イタリア８月サービス業ＰＭＩは５１．５（予想５２．１、前回５２．３） 同コンポジットＰＭＩは５１．７（予想５１．６、前回５１．５） コスト圧力は強まるも、価格上昇圧力は緩和 生産見通しは４年半ぶりの低水準 イタリアのサービス業は8月に勢いを失なっている、１月以来の最低水準 ９か月連続で拡大域を維持したものの、成長ペースは歴史的水準から見て控えめで鈍化 受注残は６カ月連続で減少