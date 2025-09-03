通貨オプションボラティリティードル円１週間は１０％台を維持円安方向への動きで USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.378.797.148.49 1MO9.997.867.747.95 3MO9.767.538.098.01 6MO9.687.408.418.07 9MO9.697.428.728.16 1YR9.707.468.948.26 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.948.748.30 1MO8.788.587.93