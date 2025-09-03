（新静岡セノバ前から中継･松浦 悠真 気象予報士）3日は、静岡県内の一部では雷雨となっているんですが、 あす4日からあさって5日にかけましては広範囲で雷雨となり大雨となるところもあります。まずは、これから発生する台風の進路予想から見ていきます。現在は日本の南海上にあります熱帯低気圧が、早ければ3日夜には台風に変わる見込みです。今回の台風はあまり発達しないんですが、ギリギリの台風の勢力を保ったまま、4日にか