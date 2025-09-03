「中日−阪神」（３日、バンテリンドーム）前日にプロ１号を放った阪神の熊谷敬宥内野手が、試合前に中日・上林誠知外野手と談笑した。ふたりは仙台育英の同級生で、切磋琢磨してきた間柄。グラウンド上でコミュニケーションを取るのは珍しい光景ではないが、この日は初アーチの翌日とあってか、熊谷が上林に頭をなでられ笑顔を浮かべる様子もあった。今季の熊谷は打撃でも存在感を示しており、プロ通算２３２打席目で生ま