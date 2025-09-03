「中日−阪神」（３日、バンテリンドーム）優勝マジック６の阪神は近本がベンチスタート。小野寺が「６番・中堅」でスタメン出場する。中野は「１番・二塁」でスタメン復帰。前日は、８月３１日・巨人戦の負傷交代の影響で、大事を取ってベンチスタートに。八回に代打で出場したが、守備には就いていなかった。前日にプロ初本塁打を放った熊谷は２番に入る。先発の伊藤将は今季初の中日戦に登板する。直近５試合で勝ち星