日本高野連は３日、公式ホームページのプロ志望届提出者一覧を更新し、新たに４人を追加した。神奈川の県立進学校・川和の最速１４６キロ左腕・浜岡蒼太投手や今夏甲子園に出場した市船橋の松原若嗣外野手らが公示され、提出者は１８人となった。２０２５年度のドラフト会議は１０月２３日に行われる。