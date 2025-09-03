◇第96回都市対抗野球大会第7日2回戦JR東日本東北（仙台市）1―3三菱自動車岡崎（岡崎市）（2025年9月3日東京D）昨年準VのJR東日本東北が5安打1点に抑えられ、2回戦で涙を飲んだ。三菱の先発左腕・秋山翔の前に5回まで一人の走者も出せない苦しい展開。2点を先行された6回に、金沢の中前適時打で1点を返したが、それが精いっぱいだった。「（秋山君は）制球と緩急。バッティングカウントでもしっかり投げられたね」西