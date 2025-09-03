サッカーのイングランド・プレミアリーグでマンチェスター・シティーの躍進に貢献してきた元ドイツ代表MFイルカイ・ギュンドアン（34）がトルコ1部の名門ガラタサライに移籍することが2日に発表された。2年契約で移籍金はなし。マンCでは2016〜23年、バルセロナ（スペイン）移籍を経て復帰した24〜25年シーズンの在籍通算8年で5度のプレミアリーグ優勝に貢献。23年には主将として欧州チャンピオンズリーグを含む主要3冠に導い