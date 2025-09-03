クマに襲われて男子高校生がけがをしました。一夜明け警戒が続いています。9月2日午後7時過ぎ、岐阜・中津川市で帰宅途中の16歳の男子高校生が、クマに頭と背中を引っかかれけがをしました。市は周辺の小中学校などの保護者に子供を車で送って登校するよう要請しました。保護者は「怖いな。近くに来ちゃったんだなと」子供も「怖い、襲われそうで」と話していました。周辺では3日朝もクマのようなものを見たとの情報があり、警察や