【2026年版星名美津紀カレンダー】 9月27日 発売予定 価格：3,960円 【拡大画像へ】 ハゴロモは、「2026年版星名美津紀カレンダー」の表紙と中面ビジュアルを9月3日に公開した。カレンダーは9月27日発売予定で、価格は3,960円。仕様はB2サイズ・8ページ。 本カレンダーは、20代最後を迎える星名美津紀さんにとって“メモリアルな一冊”。彼