ケガから回復して昨年11月以来の日本代表復帰を果たし、アメリカ遠征に参加中のFW小川航基(NECナイメヘン)がメキシコ戦を4日後に控えて報道陣の取材に応じ、「オフはしっかりと体を休めることができて、プレシーズンからけがもなくコンディションを上げてこられた。すごく状態が戻ってきているし、自信はある」と意気込んだ。小川は一昨季のエールディビジで11ゴール、昨季は負傷で5試合を欠場しながらも7ゴールを記録し、今季