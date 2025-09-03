今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、今晩の米７月雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数などに左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４８円３０～１４９円３０銭。 この日は、日本の政治不安などが警戒されるなか夕方の欧州時間には一時、１４９円１０銭台までドル高・円安が進行する場面があった。市場では、日本やフランスの政局不安への関心が高まっている。今晩は米７月ＪＯＬＴＳ求人件数が発表