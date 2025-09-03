3日午後3時時点で、南大東島付近にある“台風のたまご”＝熱帯低気圧が、あす未明にも台風まで発達する見込みです。台風になれば台風15号となります。 【画像で見る】あす未明にも台風発生へ いつどこで雨が降る？最新の雨・風シミュレーション 愛知・岐阜・三重 あすにかけて九州の南に北上した後、東向きに進路を変えます。風に流されて東へ進み、現時点の予想では、あさって5日（金）にかけて東海地方に近づく予想です