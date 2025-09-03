ガンバ大阪とヒュンメルは3日、ホームで9月13日に行われるJ1第29節・浦和レッズ戦で選手が入場時に着用する手話シャツを発表した。G大阪オンラインショップで5日から15日まで受注販売。価格は税込8800円となる。この手話シャツは、聴覚障がい者支援の一環として実施される取り組みで、デザインのコンセプトは「旗」。デフスポーツで合図に用いられる旗をモチーフに、気持ちをひとつにする応援旗のイメージを重ね合わせた。「心