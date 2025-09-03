[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦](レモンS)※19:00開始主審:飯田淳平副審:赤阪修、中澤涼<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 81 吉田舜DF 22 大岩一貴DF 32 松村晟怜MF 50 藤井智也MF 18 池田昌生MF 6 ゼ・ヒカルドMF 66 松本大弥MF 25 奥埜博亮FW 27 ルイス・フェリッピFW 10 鈴木章斗FW 28 太田修介控えGK 31 真田幸太DF 23 松本果成DF 33 高橋直也DF 4 舘幸希MF 15 奥野耕平FW 29 渡邊啓吾FW 72 二田理央FW 77 石井久継F