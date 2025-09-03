[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦](日産ス)※19:00開始主審:池内明彦副審:浜本祐介、堀越雅弘<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 21 飯倉大樹DF 16 加藤蓮DF 33 諏訪間幸成DF 25 鈴木冬一MF 6 渡辺皓太MF 28 山根陸MF 17 井上健太MF 20 天野純MF 41 松村晃助MF 18 オナイウ情滋FW 26 ディーン・デイビッド控えGK 19 朴一圭DF 43 埜口怜乃MF 49 加藤海輝MF 8 喜田拓也FW 14 植中朝日FW 23 宮市亮FW 30 ユーリ・アラウージョF