[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦](ニッパツ)※19:00開始主審:小屋幸栄副審:長谷川雅、藤澤達也<出場メンバー>[横浜FC]先発GK 21 市川暉記DF 3 鈴木準弥DF 30 山崎浩介DF 5 福森晃斗MF 23 窪田稜MF 28 熊倉弘貴MF 34 小倉陽太MF 14 中野嘉大FW 10 ジョアン・パウロFW 15 伊藤翔FW 9 櫻川ソロモン控えGK 32 石井僚DF 22 岩武克弥MF 39 遠藤貴成MF 8 山根永遠FW 33 室井彗佑FW 37 前田勘太朗FW 76 山田康太FW 90 アダイウトンFW 9