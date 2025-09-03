新型コロナウイルスの感染が拡大しています。広島市の新規感染者数は、8月の上旬に比べ2倍以上に増加しました。広島市で8月31日までの1週間に確認された新型コロナウイルスの新規感染者数は245人で、前の週より30人増えました。8月上旬に比べると2倍以上に増えています。また、高齢者施設や医療施設などで集団感染が10件発生しました。県は医療機関がひっ迫する恐れがあるとして、先月、独自の「注意報」を発令しています。一方、