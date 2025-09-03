中国地方５県の知事による会議が開かれ、鉄道ネットワーク維持などを求める共同アピールを採択しました。３月に開業した広島駅の駅ビル、「ミナモア」を訪れたのは中国地方５県の知事です。今年度２回目となる中国地方知事会はミナモアにある映画館で開かれました。湯崎知事は、存廃が議論されている中山間地域の鉄道ネットワークについて意見を述べました。■広島県湯崎英彦知事「（ＪＲ西日本は）こういっ