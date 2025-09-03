9月3日、俳優の清水尋也（ひろや）容疑者が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことが報じられた。悪役から好青年役まで、多様な役を演じられることから、数多くの映像作品に出演し、多忙な若手俳優のひとりだった。「9月3日早朝、清水容疑者は、自宅で同居する20代女性と一緒に逮捕されました。警視庁は1月、清水容疑者が大麻を使用しているとの情報を入手し、捜査を始めていたとのことで、清水容疑者は『大麻を持ってい