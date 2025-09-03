東京都人事委員会は３日、「就職氷河期世代」を対象にした今年度の都職員採用試験の応募状況を発表した。計２０人の募集に１１４２人が応募し、応募倍率は前年度より０・３ポイント増の５７・１倍となった。都は、就職氷河期世代への支援策として、２０２０年度から毎年、１９７０年４月２日〜１９８６年４月１日に生まれた人を対象にした採用試験を実施。大卒程度が対象の「Ｉ類Ｂ」と、高卒程度が対象の「?類」で、それぞれ