２日に２４歳の誕生日を迎えたバレーボール男子日本代表の高橋藍（サントリー）は?好物断ち?でさらなる進化を目指している。ネーションズリーグ後の鹿児島・薩摩川内合宿（８月１１〜１７日）の時期から、食事制限で体脂肪率の削減に着手。「トレーナーさんに体脂肪を減らした方がいいとは言われていないけど、減らした方がキレが出るのではと相談していた。体重を維持したまま体脂肪だけ落とすことを取り組んでいる」と明かし