俳優の清水尋也容疑者（２６）が３日、大麻を含む植物片を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで警視庁薬物銃器対策課に逮捕された。同課によると「大麻を持っていたことは間違いありません」と認めているという。逮捕容疑は７月ごろ、何者かと共謀し、自宅で大麻を含有する植物片を所持した疑い。同居する女も同じ容疑で逮捕された。東京都内の駅にほど近い住宅街に位置する自宅には、早朝から捜査関係者と報道陣が詰めかけ