9月5日より公開される、大ヒットアニメーションシリーズを初めて実写化した映画『ヒックとドラゴン』。物語の感情の核となるのは、主人公ヒック（メイソン・テムズ）とヒックの父ストイック（ジェラルド・バトラー）の父子関係だ。そんな関係性が垣間見える、憧れていた父との意見がすれ違い、ヒックが本心を明かす本編映像が解禁された。【動画】父に本心を明かすヒック『ヒックとドラゴン』本編映像本作は、ドリームワーク