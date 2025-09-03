芥川賞作家・高瀬隼子の小説『うるさいこの音の全部』（文藝春秋）が、主演に川床明日香を迎えて映画化されることが決定した。【写真】菊池日菜子＆小野花梨＆川床明日香、3人の看護学生が原爆投下の翌日奇跡の再会『長崎―閃光の影で―』本ビジュアル本作は、小説『うるさいこの音の全部』で描かれる人間模様を、映画ならではの表現で再構築した作品。「作家デビューの舞台裏」をテーマに、名声を得たことを機にゆっくりと