豆原一成（JO1）と市毛良枝がダブル主演する映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』より、新たな場面写真11点が解禁。また、豆原と市毛が登壇するプレミア先行上映会の実施が決定した。【写真】祖父が遺したやさしいサプライズとは――映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』場面写真ギャラリー本作は、孫と祖母が軽やかに紡ぐ家族の物語。大学生の拓磨は、祖父を亡くした祖母を気遣って同居を始めたものの、同