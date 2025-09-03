挙式間近と伝えられるセレーナ・ゴメスと音楽プロデューサーのベニー・フランコ。それぞれ友人たちと、独身さよならパーティーを楽しんだ後、2人で「湖畔ライフ」を満喫しているようだ。【写真】「湖畔ライフ」を満喫するセレーナ現地時間9月1日、セレーナがインスタグラムにて「湖畔ライフ」とキャプションを付けて、ベニーとのキスショットや、水着姿で友人たちとボート遊びを楽しむ様子など、プライベート感溢れる写真の数