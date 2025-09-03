メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の小牧市民病院は、去年、がんで死亡した患者について、医師が診察手順を誤りがんが進行したとして、2300万円の賠償金を支払うことで和解が成立したと発表しました。 小牧市民病院によりますと、60代の男性は、2022年9月、肺がんが疑われる影が確認され、同じ年の10月と12月の検査でも影が大きくなっていたにも関わらず、医師は経過観察を継続しました。 男性は、おととし7月に肺が