◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（３日・みずほＰａｙＰａｙ）【オリックス】１（中）広岡、２（指）西川、３（二）太田、４（左）中川、５（一）頓宮、６（右）杉本、７（三）宗、８（捕）福永、９（遊）紅林、▽投＝寺西【ソフトバンク】１（中）周東、２（左）柳町、３（二）牧原大、４（一）中村、５（三）栗原、６（遊）今宮、７（指）山川、８（捕）嶺井、９（右）笹川、▽投＝大関