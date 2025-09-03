メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県で「交通死亡事故多発警報」が出されたことを受け、3日の朝、三重県警は交通事故防止を呼びかける啓発活動を行いました。 三重県内での今年の交通事故死者数は、9月1日時点で38人になっています。 前年の同じ時期と比べて10人増加したことから、2日に「交通死亡事故多発警報」が発令されました。 3日の朝、津駅前で警察官ら約15人がチラシや反射材などを配り、交通事故防止や安全運