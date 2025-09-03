◆パ・リーグロッテ―日本ハム（３日・ＺＯＺＯマリン）【日本ハム】１（左）水谷、２（一）マルティネス、３（指）レイエス、４（二）石井、５（捕）田宮、６（右）万波、７（三）清宮幸、８（遊）山縣、９（中）松本剛、▽投＝柴田【ロッテ】１（中）高部、２（左）西川、３（三）上田、４（一）山口、５（二）藤岡、６（捕）佐藤、７（右）山本、８（指）アセベド、９（遊）小川、▽投＝種市