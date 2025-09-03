◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（３日・マツダスタジアム）【ＤｅＮＡ】１（右）蝦名、２（中）桑原、３（三）筒香、４（一）オースティン、５（左）佐野、６（捕）山本、７（二）林、８（遊）京田、９（投）東【広島】１（中）中村奨、２（左）ファビアン、３（遊）小園、４（一）モンテロ、５（右）末包、６（二）菊池、７（三）佐々木、８（捕）会沢、９（投）大瀬良