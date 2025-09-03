◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（３日・バンテリンＤ）阪神・近本光司外野手が今季３度目のベンチスタートとなった。「１番・二塁」に中野拓夢内野手、「６番・中堅」には小野寺暖外野手が入った。以下は両軍のスタメン【阪神】１（二）中野２（遊）熊谷３（右）森下４（三）佐藤輝５（一）大山６（中）小野寺７（左）中川８（捕）坂本９（投）伊藤将【中日】１（中）岡林２（二）田中３（右）上林４（左）細川５（一）