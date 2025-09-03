メ～テレ（名古屋テレビ） 3日朝、名鉄岐阜駅前で街頭演説をしていた県議会議員の胸ぐらをつかんだとして79歳の男が現行犯逮捕されました。 暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは、住所、職業不詳の自称・土屋宮敏容疑者（79）です。 警察によりますと、土屋容疑者は、午前7時ごろ、名鉄岐阜駅前で街頭演説をしていた国民民主党の県連代表、伊藤正博県議（74）に「何でこんなところで演説してるんだ」と言って胸ぐらを