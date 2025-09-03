◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（３日・バンテリンドーム）【阪神】１（二）中野、２（遊）熊谷、３（右）森下、４（三）佐藤輝、５（一）大山、６（中）小野寺、７（左）中川、８（捕）坂本、９（投）伊藤将【中日】１（中）岡林、２（二）田中、３（右）上林、４（左）細川、５（一）ボスラー、６（遊）山本、７（三）石川昂、８（捕）石伊、９（投）大野