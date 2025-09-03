【新華社トルファン9月3日】中国新疆ウイグル自治区トルファン市は、「西遊記」に登場する火焔山があり、夏は猛烈な暑さになる。地元住民はここ数年、火焔山近くの古代かんがい施設「坎児井（カレーズ）」の水を利用し、冷水魚の養殖に成功している。同市鄯善（ピチャン）県連木沁鎮巴扎村の什泉冷水魚養殖合作社（協同組合）の責任者によると、カレーズの水は夏に冷たく冬に温かいという特性があり、冷水魚の生育に適し