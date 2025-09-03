〈「私を逃がせと命令されてる？」だけど逆らう！ 全員無事に“老婆の精神世界”から帰るために〉から続く ＜このお話は第21話 後編です。前編はこちらから＞【最初から読む】私たちには“視えない”「霊とは何か？」“視える”臨床心理士が相談者を一刀両断！一華と翠の幽霊退治！ 単行本3巻は電子版のみで8月18日発売されました。「その霊、幻覚です。視える臨床心理士・泉宮一華の噓」コミカライズ第21話・後編