〈《アルコ＆ピースも驚愕》「ずっと店の指名ナンバーワンを張っていた」意地でも就職したくなかった学生が海外を放浪するために飛び込んだ“ヤバいアルバイト”〉から続く『ワイルドサイド漂流記歌舞伎町・西成・インド・その他の街』を刊行したルポライターの國友公司さんが、人気Podcast番組「アルコ＆ピースの＃文化人が１番やばい」に登場！【写真】この記事の写真を見る（8枚） 危険な海外放浪や、夢に出てくるほど