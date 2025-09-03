3日、午前11時ごろ…。（記者）「田久保市長おはようございます議会の解散か失職か決断はついたでしょうか？」（伊東市田久保 真紀 市長）「おはようございます」（記者）「いつ表明していただけるのでしょうか」質問には答えず市長室に入りました。しかし、この約2時間前、田久保市長は自身のSNSを更新。市の職員と共に市内の観光スポットを視察したという内容で、市政に対する“積極的な姿勢”をアピールしていました。