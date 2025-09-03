静岡･富士市で3日、富士山が噴火して火山灰が道路に積もった想定で車両の走行訓練が行われました。この訓練には、自治体や消防、建設業組合など約130人が参加しました。富士山は、いつ噴火してもおかしくないとされていて、富士山周辺の地域では降り積もった火山灰により木造家屋が倒壊する恐れがあるとされています。3日の訓練では、富士山が噴火した際に富士市で積もるとされる厚さ10センチの火山灰が敷かれ、重機で電柱に見立て