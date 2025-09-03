自民党の麻生太郎最高顧問が3日、臨時の総裁選挙を求める考えを明らかにしました。自民党・麻生派会長麻生最高顧問「私自身につきましては、総裁選挙の前倒しを要求する書面に署名、そして提出をすると決めております」麻生最高顧問は3日午後、麻生派の研修会で「次の衆議院選挙で勝利できる体制を整えなくてはならない」として、石破首相の退陣につながる臨時の総裁選挙を求める考えを示しました。麻生氏は、「日本が再び決めら