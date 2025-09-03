テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）の2日放送回では、出張鑑定に画家・山下清（1922〜71）の絵が登場。驚きの鑑定結果に会場が騒然となった。【写真】2日放送鑑定団のゲストら今回、出張鑑定は「第23回名画鑑定大会」。そこで登場したのが、山下清の水彩画。依頼人の父が気に入っていた絵だそう。本人評価額は100万円。その結果は1500万円。まさかの鑑定額に依頼人は驚きのあまりくらっと。目からは涙