大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が3日、茨城県阿見町の同部屋で秋場所（14日初日、東京・両国国技館）に向けた稽古を再開した。名古屋場所後は8月31日まで夏巡業に参加。“ホーム”での稽古は久々で「違いますね」とリラックスした表情をのぞかせた。いつも通り、入念に四股、てっぽう、すり足などを行い、十両・白熊（26）とは20番連続で取って13勝7敗。右を差し込んで速攻で前に出たり、厳しい左おっつけなど本来