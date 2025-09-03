宮内庁は3日、天皇、皇后両陛下が科学技術に関する国際フォーラム出席や大阪・関西万博視察のため、10月4日から2泊3日の日程で京都府と大阪府を訪問されると発表した。10月4日は東京駅から新幹線で京都市に入り、府立植物園を視察する。5日は国立京都国際会館で開かれる「科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム」の開会式に出席し、天皇陛下があいさつする。その後、桂離宮を視察する。6日は大阪市の大阪・関西万博の