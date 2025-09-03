新潟県上越市の国道８号で３日、大雨の影響で道路脇の斜面が崩落し、土砂が車道に流入した。市などによると、落石が走行中の車を直撃して窓ガラスを割り、助手席の７０歳代女性が左胸などに軽傷を負った。同市では３日午前１１時現在、国道８号の一部が約１４キロにわたり通行止めとなったほか、床上・床下浸水などの建物被害が２９件発生した。えちごトキめき鉄道は、直江津駅の冠水などの影響で終日運転を見合わせた。