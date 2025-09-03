東野圭吾の小説を原作とする映画「ブラック・ショーマン」が9月12日から全国公開される。東野圭吾×福山雅治のタッグといえば、「ガリレオ」シリーズを思い浮かべる人も多いかもしれない。【画像】新たなダークヒーロー神谷武史を演じる福山雅治さんの場面写真を全て見る（写真多数）そのイメージを打破すべく、福山雅治は、新たなダークヒーローにどのように挑んだのか――。エンターテインメントへの強烈なこだわりを語って