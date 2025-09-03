&TEAMが、本日9月3日に行われる結成3周年を記念したイベント『&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』の夜公演の一部を公式YouTubeチャンネルにて無料生配信する。 （関連：BUDDiiS、&TEAM、乃木坂46、MYERA、ICEx……それぞれが爪痕を残した『ガルアワ』ライブパートレポ） 本配信では、20時30分頃から約20分の公演の一部を公開。配信リンクは、公式SNSを通じて発表されている。 なお、&TEAMは5月より