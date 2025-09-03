全日本空輸（ANA）は、機内やラウンジで提供しているスナックを9月1日からリニューアルした。国内線プレミアムクラスと国際線ファーストクラス・ビジネスクラスでは、もち吉とコラボレーションした「もち吉 いろどりおかき」を用意する。動物性原材料不使用で国産米を使用した。ラウンジで提供するスナックも刷新する。一部は10月から変更となる。